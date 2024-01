Orietta Berti, partecipante all’ultima produzione televisiva di Sandra Milo, “Quelle brave ragazze” per Sky, ha condiviso le sue memorie sull’amica scomparsa.

Morte Sandra Milo, il pensiero di Orietta Berti

Orietta Berti descrive Sandra come una donna cordiale, amichevole ed elegante, definendola la “Marilyn italiana”, sottolinea la spontaneità di Sandra nonostante fosse una diva che semplicemente non aveva ancora trovato il grande amore. Le due artiste si conoscevano da lungo tempo, risalendo alla trasmissione iconica “Piccoli Fans”. Orietta Berti ricorda il tempo trascorso insieme nei camerini durante le trasmissioni.

Racconta l’attività frenetica di Sandra, sempre pronta alle 8 del mattino con trucco e parrucco, persino indossando tacchi a spillo su strade di paesi durante l’autunno.

La cantante O.Berti condivide aneddoti divertenti, come quando doveva aiutare Sandra a liberare il tacco impigliato nei sanpietrini. la descrive come una persona poetica, che vedeva il lato romantico in ogni cosa e credeva ancora nell’amore ideale.

Rivelando la profondità e la cultura di Sandra nonostante una vita privata difficile dedicata ai suoi tre figli, la sua umiltà, rispetto per gli altri e l’assenza di pettegolezzi, elogiandola come una grande lavoratrice che non si è mai montata la testa nonostante il suo status di diva negli anni Sessanta.