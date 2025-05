Un incidente preoccupante nel comune di Marino

Un grave incidente si è verificato nel comune di Marino, situato nelle vicinanze di Roma, dove un solaio è crollato all’interno di un cantiere per la costruzione di una nuova scuola elementare. L’episodio, avvenuto in una mattina di lavoro, ha visto coinvolti sei operai, i quali sono precipitati da un’altezza di circa tre metri.

Fortunatamente, le prime notizie indicano che nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni, ma tutti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per accertamenti e cure necessarie.

Intervento tempestivo delle autorità

Immediatamente dopo il crollo, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole. Le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni di soccorso e hanno messo in sicurezza l’area per evitare ulteriori incidenti. La rapidità dell’intervento ha permesso di ridurre i rischi per gli altri lavoratori presenti nel cantiere, che sono stati evacuati in modo ordinato.

Indagini in corso per chiarire le cause

Attualmente, sono in corso accertamenti per determinare le cause del crollo. Le autorità competenti stanno esaminando la situazione del cantiere e la conformità delle norme di sicurezza. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza nei cantieri edili, un tema sempre più attuale in Italia, dove gli incidenti sul lavoro continuano a destare preoccupazione. È fondamentale che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza per garantire la protezione dei lavoratori e prevenire simili tragedie in futuro.