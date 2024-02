Crollo Firenze: Schlein riunisce segreteria, Pd pronto a confronto con Meloni su sicurezza**

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Il Pd chiede al governo di adottare misure urgenti dopo l'ennesima strage sul lavoro a Firenze ed è pronto a confrontarsi su questo con l'esecutivo. E' quanto emerge dalla segreteria oggi con Elly Schlein. Violenza di genere, politica estera e sicurezza sul lavoro sono tre temi sui quali, già in altre occasione, la segretaria ha chiesto alla premier Giorgia Meloni un confronto, al di là dello scontro quotidiano. "Non basta più il cordoglio, bisogna prendere misure urgenti ed efficaci per la sicurezza sul lavoro. Siamo pronti ad affrontare insieme quella che ormai è una vera e propria emergenza".