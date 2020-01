Un uomo di 40 anni si è tagliato le emorroidi con le forbici: a lanciare l'allarme sono stati alcuni parenti che vivono nelle vicinanze.

Paura per un uomo di 40 anni che si è tagliato le emorroidi con le forbici all’interno della sua abitazione di Rondissone, comune in provincia di Torino. Subito soccorso dai familiari, che hanno prontamente chiamato il personale medico del 118, è stato poi portato all’ospedale di Chivasso in gravi condizioni. L’uomo era affetto da alcuni problemi di salute: per ragioni ancora da accertare ha afferrato le forbici e si è sottoposto a un intervento chirurgico improvvisato che ha messo in pericolo la sua vita.





Uomo si taglia emorroidi con forbici

La vicenda risale alla prima settimana di Gennaio 2020. L’uomo aveva deciso di recidersi le emorroidi da solo, con l’ausilio di un paio di forbici. A lanciare l’allarme sono stati i parenti che vivono nello stesso stabile.

La loro attenzione è stata attirata dalle strazianti grida di dolore provenienti dall’appartamento. Giunti sul posto, i familiari l’hanno trovato in un lago di sangue. Il 40enne è stato soccorso prontamente dai medici del 118, a bordo di un’ambulanza. Sul luogo, anche gli agenti dei Carabinieri, intervenuti sia con una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Chivasso che con un equipaggio della Stazione di Verolengo.

Le autorità hanno trovato il 40enne completamente ricoperto di sangue, in preda a dolori lancinanti. Dopo essere stato tranquillizzato a fatica, i medici l’hanno trasportato in ospedale, a Chivasso, dove i medici hanno potuto sottoporlo a tutte le cure del caso. Al momento si trova ancora presso il nosocomio piemontese, sotto costante controllo di medici ed infermieri.

Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.