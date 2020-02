Chi non rispetta la quarantena obbligatoria per limitare la diffusione del coronavirus andrà incontro a sanzioni penali in ottemperanza dell'articolo 605.

Tra i provvedimenti contenuti nel decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri straordinario per fronteggiare il coronavirus vi è l’obbligo di quarantena per quanti abbiano avuto contatti con persone infette. Per chi non rispetta questa disposizione vi sono dei rischi che possono contemplare anche un arresto fino a tre mesi.

Coronavirus: rischi per non rispetto quarantena

La misura governativa prevede l’isolamento obbligatorio di due settimane per chi è entrato a contatto con persone positive al virus. Chi invece negli ultimi quattordici giorni ha fatto rientro in Italia da una zona considerata a rischio dall’Oms dovrà dare comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente. Questa dovrà provvedere a controllare la sua domiciliazione fiduciaria con sorveglianza attiva.

Dal momento che si tratta del provvedimento di un’autorità adottata per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, rientra infatti tra le fattispecie punibili secondo l’articolo 650 del codice penale.

Il massimo della pena prevista è l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro.

A riportarlo è lo stesso Ministero della Salute che specifica come il non rispetto delle regole previste “costituirà una violazione dell’Ordinanza“. Questo vuol dire che chiunque sarà sottoposto a obbligo di quarantena potrà incorrere nelle conseguenze previste dal suddetto articolo. Ciò vale anche per i cittadini dei comuni dell’area del contagio, che hanno il divieto di uscire dalla propria zona di residenza. Il decreto legge varato nella serata di sabato 22 febbraio 2020 specifica anche che il Prefetto può servirsi delle forze di Polizia o delle forze armate per eseguire le misure previste.