Donna defeca in stazione metro a Milano: il video diventa virale

Milano, donna defeca e fa pipì nella stazione metro di Porta Venezia. Il video, diffuso dalla pagina Tranvieri di Milano, diventa virale.

A Milano una donna defeca e fa pipì sulle scale mobili della stazione metro di Porta Venezia. Il video, diffuso sui social network, è presto diventato virale creando sconcerto e indignazione tra gli utenti social. Il tutto è successo in pieno giorno nella mattinata di sabato 2 maggio. Teatro dell’episodio recriminato è la stazione di Porta Venezia, sulla linea rossa, M1. Il video è stato diffuso dalla pagina Facebook tranvieri di Milano. Il commento dell’operatore Atm, a corredo del video, non lascia spazio a interpretazioni: “Ottimo direi. Una bella ‘pisciatina’ e una bella ‘cagata’ sulla scala mobile esterna, ci stava proprio bene. Ma che c… di schifo”.

Milano, donna defeca in metro: il video

Come si vede dal video, la donna, con tanto di mascherina sul viso per proteggersi dal coronavirus, una volta arrivata davanti alla scala e senza remore si è chinata per poter dare sfogo ai suoi bisogni fisiologici.

E ancora, per potersi pulire, la si può vedere usare una maglia che portava sulle spalle come carta igienica. Una volta finito, la donna ha abbandonato tutto sul posto ed è andata via.





“E poi si pretende una Milano pulita e civile con questa gente nonostante i bagni siano a 50 metri. E no, un bel bisogno in mezzo alla scala mobile in pieno giorno. Tanto in emergenza covid-19 non c’è nessuno. Pazzesco!”, scrivono sulla pagina Facebook i Tranvieri. Tantissimi i commenti di sdegno di cittadini milanesi: “Noi stiamo a casa, qui la gente maleducata è libera di circolare. Che schifo!” scrivono in tanti.