Chiedo scusa, ma il panorama del giornalismo italiano è questo. Mi scrivono: ha chiarito le sue assenze ai Consigli dei ministri, ma non ha smentito la freddezza con la premier. Per rendere le cose chiare, non c’è mai stata freddezza. Continuiamo a comunicare frequentemente, in particolare nelle ultime settimane. Senza tensioni, senza problemi e con una piena collaborazione sui seri argomenti che dobbiamo affrontare insieme. Questo è quanto dichiarato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, su X, dove ha annunciato che “questa sera alle 18:30 sarò a Palazzo Chigi, in modo informale, come è accaduto in molte altre occasioni”.

Ministro della Difesa respinge l’idea di un clima teso

Inoltre, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha respinto l’idea di un clima teso con la premier. “Leggendo alcuni giornali oggi, ho visto che si afferma che faccio lasciare i telefoni a chi entra nel mio ufficio al Ministero della Difesa e che salto i Consigli dei ministri per chissà quali motivi. La regola di depositare i cellulari prima di accedere all’ufficio del Ministro è stata introdotta da Elisabetta Trenta. Lorenzo Guerini l’ha mantenuta e io l’ho trovata già in uso e ho deciso di continuare così”. Così ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto su X.

Partecipazione ai Consigli dei ministri

Non tutte le riunioni del Consiglio dei ministri trattano tematiche legate alla Difesa e tali questioni non possono sempre essere pianificate considerando gli impegni nazionali o internazionali di ciascun ministro. Questo comporta che, dopo aver discusso e trovato un accordo su eventuali posizioni, i ministri che sono già coinvolti in altre attività possano non partecipare senza creare inconvenienti al Consiglio. Per quanto riguarda i ministri, è importante notare che gli uffici sono costantemente al lavoro per la stesura dei documenti necessari. Anche se avrei preferito non essere presente domani, data la moltitudine di impegni all’estero nelle prossime settimane, ho deciso di partecipare per evitare ulteriori commenti superflui. Ora riprendo il mio lavoro dopo aver dedicato cinque minuti a rispondere a questioni poco rilevanti, ha dichiarato Crosetto.

Rapporti con la premier

Nell’ultima settimana, ci siamo sentiti o incontrati almeno due o tre volte al giorno per seguire l’evoluzione della situazione in Medio Oriente, per discutere riguardo all’Albania più volte, e per prepararci per Ramstein (poi annullato), oltre a organizzare un incontro con Zelensky e una delegazione ucraina, insieme ad un incontro per il G7 sulla Difesa, oltre a varie altre questioni (compresi scambi in chat di gruppo!). Questo è quanto comunicato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, tramite X, riguardo ai suoi rapporti con la premier.