Crosetto ricorda Frattini: "Immagine del servitore dello Stato"

Malbork (Polonia), 23 dic. (askanews) – “Domani l’anniversario della morte di Franco Frattini, me ne ricordo perfettamente, non solo perchè era una persona che stimavo, ma perchè ha rappresentato in tutta la sua vita l’immagine del servitore dello Stato, dell’uomo che mette la sua intelligenza e le sue capacità al servizio delle istituzioni, cercando sempre pur negli importanti incarichi che ha avuto nelle vita, quella terzietà istituzionale che ne ha fatto un uomo rispettato in Italia e all’estero. Lo piango perchè con la sua morte se ne è andato un pezzo importante delle istituzioni italiane e domani lo ricordero”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricordato da Malbork in Polonia, Franco Frattini, ex ministro degli affari esteri, nel primo anniversario dalla sua morte.