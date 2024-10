Il ritorno dei Cugini di Campagna in tv

Oggi pomeriggio, durante la trasmissione La Volta Buona su Rai 1, i Cugini di Campagna hanno fatto il loro ingresso in studio, freschi di un’esperienza intensa a Ballando con le Stelle. La loro partecipazione al programma di Milly Carlucci si è conclusa con un’eliminazione prematura, ma ciò non ha impedito loro di raccontare aneddoti e retroscena interessanti. Caterina Balivo, conduttrice del programma, ha guidato l’intervista, ponendo domande incisive e coinvolgenti.

Il rapporto tra Ivano e Selvaggia Lucarelli

Un momento clou dell’intervista è stato quando Ivano Michetti ha parlato del suo rapporto con Selvaggia Lucarelli. Dopo aver rivelato di voler salvare la giudice, ha condiviso un retroscena inedito sulla loro conoscenza avvenuta circa vent’anni fa in Marocco, durante il reality show La Fattoria. Ivano ha raccontato che inizialmente erano amici, ma un episodio particolare ha incrinato il loro legame. Mentre cercava di riposare in un capanno, ha sorpreso Selvaggia in compagnia di un altro concorrente, scatenando una reazione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Un racconto senza freni

Nonostante i tentativi di zittirlo da parte di Caterina e degli altri membri del gruppo, Ivano ha continuato il suo racconto, affermando: “Allora le ho detto ‘Selvaggia stavolta ti rovino!'”. Tuttavia, ha subito aggiunto che non l’avrebbe mai fatto, sottolineando il suo affetto per la Lucarelli. Questo aneddoto ha messo in luce non solo la personalità vivace di Ivano, ma anche la complessità delle relazioni all’interno del mondo dello spettacolo. La trasmissione ha continuato a intrattenere il pubblico con altri momenti divertenti, come l’errore di Ivano nel chiamare Carolyn Smith “Catherine” e le sue critiche a Alan Friedman.