Agrigento, 17 gen. (Adnkronos) – «Sono numerose le iniziative messe in campo dal governo Schifani a supporto di Agrigento Capitale della Cultura e la task force presente oggi in prefettura lo ha ribadito. In particolare, il mio assessorato ha sbloccato 13 milioni di euro dei fondi contro l'erosione costiera per finanziare i lavori a tutela delle strade di San Leone minacciate dalle onde, opere che saranno eseguite dal Genio civile a seguito di una convenzione con il Dipartimento regionale Tecnico. È stata finanziata anche l'illuminazione dello stadio Esseneto, che è punto di raccolta in caso di emergenza, e sono stati confermati l'impegno del Corpo forestale della Regione Siciliana e la disponibilità delle riserve idriche dell'antincendio, se dovessero essere necessarie nel corso di questo anno. Siamo tutti pronti a dare il nostro contributo, nello spirito di piena collaborazione istituzionale espressa dal presidente Schifani, affinché Agrigento e la sua provincia vincano la sfida». Lo ha sottolineato l'assessore regionale al Territorio e all'ambiente, Giusi Savarino, al termine della riunione alla prefettura della Città dei templi, convocata sulle iniziative da attuare per Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025.