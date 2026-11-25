(Adnkronos) - "Sono onorato di ricevere questo premio, che considero importante anche per il contesto in cui si inserisce, in una fase particolarmente delicata per il Paese, dopo una crisi pandemica, una crisi bellica e una crisi energetica. Mettere le capacità di ciascuno al servizio del Paese e ...

(Adnkronos) – “Sono onorato di ricevere questo premio, che considero importante anche per il contesto in cui si inserisce, in una fase particolarmente delicata per il Paese, dopo una crisi pandemica, una crisi bellica e una crisi energetica. Mettere le capacità di ciascuno al servizio del Paese e poter contribuire ad affrontare questo momento attraverso una cabina di regia è per me motivo di grande onore”.

A dirlo è stato Stefano Cuzzilla, presidente di Terna, tra i premiati della XXIII edizione del premio ‘Le Ragioni della Nuova Politica’, promosso dall’associazione ‘L’Alba del Terzo Millennio’ e tenutosi a Roma nella sede dell’Avvocatura generale dello Stato.

“Nelle nostre aziende pubbliche, in un momento in cui il tema dell’energia e quello dei trasporti sono fondamentali – ha aggiunto -, poter lavorare al servizio dello Stato rappresenta una grande responsabilità.

Al centro del valore di questo Paese ci sono le persone, il valore umano. Credo che valorizzare le persone in ogni azienda e promuovere il lavoro di squadra sia fondamentale per aiutare le imprese e l’intero sistema Paese a uscire da qualsiasi crisi”.

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