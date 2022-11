Cyber Monday 2022: come funziona e le migliori offerte Amazon

Per gli appassionati di cuffie da gaming, XboX e di altri dispositivi tecnologici e di domotica, oltre al Black Friday, vi è un altro modo per risparmiare. Si tratta del Cyber Monday che arriva lunedì 28 novembre con tantissime offerte e promozioni di cui approfittare. Qui tutti i suggerimenti su come funziona.

Cyber Monday 2022

Subito dopo il Black Friday che parte, tra n paio di giorni, vi è un altro evento che appassiona i consumatori. Si tratta del Cyber Monday, la giornata che segue, a distanza di alcuni giorni, il Black Friday e si chiama così poiché fa riferimento al lunedì cibernetico, quindi a un evento che riguarda esclusivamente i prodotti come dispositivi Amazon, domotica, ecc.

Quest’anno cade lunedì 28 novembre ed è una giornata di super shopping con prodotti e articoli scontati che toccano prezzi al ribasso. Proprio come il Black Friday, anche questa è una ricorrenza tipica degli Stati Uniti, ma ha sicuramente saputo attrarre a sé tantissimi consumatori alla caccia di affari e di promozioni.

Ogni anno, il Cyber Monday cade in una data diversa. Si tratta di una giornata dedicata esclusivamente agli sconti e acquisti nel settore elettronico e tecnologico. In questo modo è possibile comprare articoli come un tablet con offerte che arrivano a sfiorare anche il 40% sul prezzo di listino. Si può comprare articoli come stampanti, xbox, monitor, gaming, smartphone, ecc.

Cyber Monday 2022: come funziona

Per coloro che non sanno bene come funzioni e organizzarsi in occasione del Cyber Monday, è bene, prima di tutto, capire alcune cose. Gli sconti di questo evento cominciano a partire dalla mezzanotte di lunedì 28 novembre quando parte ufficialmente la giornata dedicata a sconti sull’elettronica online.

Si tratta di un evento che è esclusivamente online, quindi non vi è possibilità di fare acquisti e trovare offerte al di fuori di Internet. Come sempre, sul noto e-commerce di Amazon, è possibile trovare varie promozioni su ogni articolo che maggiormente interessa. Gli sconti risultano essere maggiormente alti dal momento che si applicano sulle scorte rimanenti.

Con il Cyber Monday termina la giornata dedicata agli sconti e al risparmio anche per comprare qualcosa in occasione del periodo natalizio. Per non farsi trovare impreparati, è sempre utile cercare di stilare un programma e un piano d’azione per evitare di non riuscire a trovare quel prodotto o articolo che tanto si desidera.

Cyber Monday 2022 Amazon

In attesa del Cyber Monday, è possibile già usufruire di una serie di offerte riguardo la tecnologia. Cliccando sulle foto si possono trovare le varie offerte. Qui sotto una classifica con i 5 migliori articoli tra quelli maggiormente desiderati con la descrizione di ognuno.

1)Lenovo tab M10 FHD

Un tablet con display da 10 pollici con schermo full HD di colore grigio. Un dispositivo adatto a tutta la famiglia dotato di processore media tek che permette di sfruttarlo al meglio. Dispone di camera frontale e posteriore con memoria da 64 GB e slot con due altoparlanti per un audio particolarmente coinvolgente. Il corpo in metallo dal design ultra-moderno.

2)Acer Aspire C24-1700 computer fisso

Un computer per desktop con memoria da 8 Ram dotato di display da 23.8 pollici e con webcam. Sfrutta il sistema Windows 11 Home. Lo schermo è inclinabile per garantire il comfort degli occhi e ridurre l’esposizione alla luce blu. Ha due microfoni stereo con cui fare videochiamate con amici e parenti. Il design è sottile, quindi perfetto per gestire lo spazio e i cavi senza nessun tipo di ingombro.

3)Xbox Series S

Una console che si distingue per la sua eleganza e per essere di dimensioni molto piccole rispetto ad altre tipologie. Una console digitale molto veloce e dalle rapide prestazioni. Nel pacchetto, oltre all’Xbox, si trova anche il controller wireless, il cavo HDMI e di alimentazione. Si può giocare a tantissimi giochi, anche quelli lanciati da poco sul mercato. Adatta per pc e dispositivi mobili Android.

4)Fifa 23 standard edition

Un gioco da console che permette agli appassionati di calcio di sfidarsi con gli amici. Offre animazioni maggiormente realistiche. Si può giocare a importanti tornei come la FIFA World Cup sia maschile che femminile. Dotata di tantissime funzioni, vari livelli che permettono di mettersi alla prova e sfidarsi. con ben 700 squadre e numerosi giocatori.

5)Fnatic React cuffie da gioco per Esports

Sono cuffie da gaming che permettono ottime prestazioni grazie a un audio molto più coinvolgente. Sono realizzate dagli atleti di eSport. Sono in pelle con padiglioni molto grandi e imbottiti in schiuma. Dotati di microfono e di fascia integrale in metallo per una struttura solida. Si possono collegare tramite cavo fisso e prolunga. Adatte per computer, Xbox, PS4, PS5, XBOX Series X.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.