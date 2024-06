D-Day: Zelensky, 'ucraini difendono libertà Europa come fecero alleati 80 anni fa'

Parigi, 6 giu. (Adnkronos) - "La celebrazione dello sbarco degli alleati in Normandia ci ricorda il coraggio e la determinazione dimostrati per il bene della libertà e della democrazia. Allora gli alleati difendevano la libertà dell'Europa, gli ucraini difendono la libert&agr...

Parigi, 6 giu. (Adnkronos) – "La celebrazione dello sbarco degli alleati in Normandia ci ricorda il coraggio e la determinazione dimostrati per il bene della libertà e della democrazia. Allora gli alleati difendevano la libertà dell'Europa, gli ucraini difendono la libertà dell'Europa adesso. L'unità vinse allora, la vera unità può vincere anche adesso". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, giunto in Normandia per partecipare alla commemorazione dell'80esimo anniversario dello sbarco alleato.