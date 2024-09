La vita delle celebrità viene definita molto destabilizzante, tanto che l’alcol e la droga sono spesso una opzione per fuggire da essa. A tal proposito, sono sempre più le celebrities che si trovano a lottare contro le dipendenze: in Italia personaggi famosi come Fabrizio Corona e Gianluca Grignani hanno raccontato la loro storia.

I vip e la lotta contro le dipendenze

La notorietà, la pressione mediatica e le aspettative possono portare a cadute improvvise, spingendo le star a vivere situazioni molto complesse. Negli ultimi anni i personaggi famosi hanno condiviso pubblicamente le loro esperienze al fine di sensibilizzare il pubblico su un tema spesso stigmatizzato. Tra le star italiane si ricordano Morgan, Gianluca Grignani, Fabrizio Corona, Asia Argento, ma tanti sono gli artisti con una vita colpita dalle stesse difficoltà.

La confessione delle celebrità

Asia Argento ha descritto, a Belve su Rai 2, come la droga sia stata per lei un rifugio e un modo per affrontare il dolore e le insicurezze:

“Ho avuto una dipendenza per ogni tipo di droga dalle più conosciute alle meno note come le bevande sacre degli sciamani”

Gianluca Grignani, invece, in un monologo per le Iene ha raccontato del tunnel di droga e alcol che ha attraversato:

“La sostanza è nascosta sapientemente in bagno, ogni tanto la vado a visitare, per uccidere qualcosa che neanche io so cos’è”

Infine, Fabrizio Corona, sempre in una puntata dedicata al tema della droga e delle tossicodipendenze delle Iene, ha raccontato la sua dipendenza per gli psicofarmaci:

“Se io un giorno dimentico la pillola o le gocce impazzisco”, ha dichiarato Fabrizio Corona durante la sua intervista, spiegando di non riuscire a dormire senza.

Il tunnel delle dipendenze

Il successo, se da un lato può sembrare un grande amico, dall’altro basta poco per trasformarsi in un grande nemico. A tal proposito, la storia recente è piena di ragazze finite una o più volte in riabilitazione anche per disturbi alimentari: da Angelina Jolie a Selena Gomez.

Tanti i vip che per lunghi periodi sono caduti in questo tunnel. Qualcuno è riuscito a risollevarsi, altri invece non ce l’hanno fatta.