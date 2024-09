Maria Grazie Cucinotta: la confessione sugli attacchi di panico

Maria Grazia Cucinotta ha fatto una confessione inedita sul suo passato. Ha sofferto di attacchi di panico a causa della dislessia e in molti pensavano che si drogasse.

Intervistata dal Corriere, Maria Grazia Cucinotta si è raccontata un po’. Dal primo provino con l’indimenticabile Massimo Troisi agli attacchi di panico di cui soffriva a causa della dislessia: l’attrice si è messa a nudo. Il periodo più difficile? Gli anni del liceo, quando a causa del suo disturbo le persone pensavano che si drogasse.

Maria Grazia Cucinotta ha raccontato:

“Da giovane avevo gli attacchi di panico alle interrogazioni. Non sono cresciuta in un quartiere facile, a un certo punto pensarono che fossi drogata, perché di droga ne girava tanta. Mia madre era disperata. Più collassavo e più passavo per la scema del villaggio”.