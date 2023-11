Maria Grazia Cucinotta, lo sfogo: "Italiani invidiosi"

Maria Grazia Cucinotta ha svelato per la prima volta un retroscena inedito sulla sua carriera cinematografica e in particolare sul suo ruolo ne Il Postino.

Maria Grazia Cucinotta: lo sfogo

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più famose e rappresentative del cinema italiano ma lei stessa ha svelato che, in Italia, non avrebbe ricevuto il riconoscimento sperato dopo la sua prima importante apparizione nel film di Massimo Troisi, Il Postino.

“Ho fatto uno dei film più belli della storia del cinema italiano. Poi però c’è stata l’invidia degli italiani che invece di dire ‘ok brava’ trovarono il difetto, così me ne andai in America. Verso di me c’erano tanti pregiudizi, mi chiamavano ‘la miracolata’, ‘la vedova’, furono poche le persone che mi sostennero”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: “All’inzio della mia carriera ero dislessica, timida a causa del mio forte accento siciliano e avevo gli attacchi di panico. Non tutti hanno la pazienza di immedesimarsi e capire la situazione. Dopo ‘Il postino’ la mia strada fu tutta in salita. Cosa potevo volere di più dopo avere recitato in un film che aveva ottenuto 5 nomination all’Oscar di cui uno vinto? Oliver Stone si inginocchiò davanti a me e mi prese le mani, ricordo che mi parlò del film in inglese nonostante io non capissi niente”. Nel corso della sua carriera Maria Grazia Cucinotta ha recitato in numerosi film per il cinema e la tv e oggi è considerata una delle attrici più famose del cinema italiano.