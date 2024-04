Daily Crown: Kate è la prima reale a far parte dell’Ordine dei Compagni d’Onore

Daily Crown: Kate è la prima reale a far parte dell’Ordine dei C...

Londra, 24 apr. (Adnkronos) – Catherine Middleton è la prima reale a fare ingresso nel prestigioso Ordine dei Compagni d’Onore. L'onorificenza come 'Compagna Reale' – per i risultati raggiunti nelle arti, nella medicina, nelle scienze e nel servizio pubblico – le è stata conferita da re Carlo. Anche la regina Camilla e il principe William hanno ricevuto storiche onorificenze, ha annunciato Buckingham Palace.

Il principe di Galles diventa Gran Maestro dell'Ordine del Bagno, mentre la sovrana è Gran Maestro dell'Ordine dell'Impero Britannico, un tempo detenuto dal padre del re, il principe Filippo, e dal nonno Giorgio VI. Le nomine per questi storici ordini reali, tradizionalmente annunciate il giorno di San Giorgio, hanno premiato i componenti principali della famiglia reale, in un momento in cui sia il re Carlo che Kate sono in cura per il cancro.

Catherine, mentre continua a riprendersi dai suoi problemi di salute, diventa la prima reale ad essere nominata Compagna d'Onore nei 107 anni di storia dell'ordine, in quella che sarà vista come una dimostrazione di sostegno da parte del re che ne ha voluto la nomina. Si unisce a un gruppo selezionato di persone onorate per il loro contributo alla vita pubblica, come artisti e figure creative, tra cui sir David Attenborough, Ian McEwan e sir Elton John.

L'onoreficenza assegnata al principe William come Gran Maestro dell'Ordine del Bagno lo vedrà assumere il ruolo ricoperto da suo padre quando era principe di Galles. L'Ordine fu istituito nel XVIII secolo come ricompensa per il servizio esemplare nella vita militare o civile. Nel frattempo, la duchessa di Gloucester Birgitte Eva van Deurs diventa membro del più antico degli ordini cavallereschi, l'Ordine della Giarrettiera, che risale al XIV secolo.