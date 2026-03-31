In arrivo le Polizze Catastrofali, che cosa sono e quanto costano

In arrivo le Polizze Catastrofali, che cosa sono e quanto costano

Le polizze catastrofali, obbligatorie dal 31 marzo per una serie di attività commerciali, cosa sono e quanto possono costare.

Il continuo cambiamento climatico ha reso necessario l’intervento del governo per fornire una salvaguardia ad imprenditori ed esercizi commerciali, piccoli o grandi che siano che sempre più spesso si trovano a fare i conti con calamità che distruggono la loro economia, rendendo davvero difficile una veloce ripresa.

Cosa è una polizza catastrofale e cosa copre

Le polizze catastrofali saranno rese obbligatorie per bar, ristoranti, piccoli hotel ed aziende di pesca e acquacoltura e dovranno stipulare i contratti con le agenzie assicurative.

La copertura di questa polizza è relativa ad eventi naturali come inondazioni o terremoti, in quanto il costo per lo stato e per i cittadini a seguito delle ultime inondazioni, in particolare quelle del 2023-24, che hanno fatto scattare l’allarme.

Per le aziende è consigliato attuare il principio di mutualità vale a dire più persone interne all’azienda sono assicurate meno alto è il costo complessivo della polizza.

Quanto costa sottoscrivere una polizza catastrofale

Il costo di sottoscrizione di una polizza catastrofale è annuo, come accade per l’RC dell’automobile ed è contenuto rispetto a quello che va a proteggere.

Difatti, come riportato da Fanpage.it gli importi variano da un minimo di 300 euro ad un massimo di 1.500 euro all’anno.

Se si hanno danni sino ad un milione di euro la copertura è totale, se i danni superano il milione ed arrivano a 30 milioni verrà coperto il 70% dell’importo derivante dal danno.