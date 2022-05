Dall’Aquila la dieta chetogenica che punta sul benessere

L’Aquila, 23 mag. (askanews) – L’estate si avvicina e per molti in questo periodo la priorità è eliminare i chili di troppo, accumulati durante i mesi invernali. Tra le possibilità da seguire per farsi trovare pronti e in buona forma alla fatidica prova costume, dall’Aquila la proposta di Fabrizio Mellone, fondatore di LightFlow, azienda abruzzese, che ha puntato sul benessere, ideando e brevettando una gamma di alimenti funzionali, pensati per seguire, in modo pratico e vario, un’alimentazione chetogenica o low carb, caratterizzata dal massimo del gusto a fronte di un ridottissimo apporto di carboidrati, con l’obiettivo di trovare gratificazioni e risultati dalla dieta.