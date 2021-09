Daniel Craig: finalmente esce il nuovo 007, spero aiuti il cinema

Roma, 27 set. (askanews) – Dopo una lunga attesa, un ritardo di 18 mesi a causa della pandemia, sta per arrivare al cinema l’ultimo film di James Bond, “No Time To Die”, e il protagonista Daniel Craig a poche ore dalla prima mondiale a Londra (il 28 settembre), si è detto grato e felicissimo per l’uscita del nuovo capitolo della saga.

“È un enorme sollievo essere davvero arrivati qui. L’anno scorso sembrava quasi che non sarebbe mai successo per ovvie ragioni, che dovevamo rassegnarci, che doveva andare così.

Ma tutti sono così orgogliosi e felici di questo film, anche solo per il fatto che esca in sala e che la gente possa vederlo, è un momento davvero importante per tutti”.

Per Craig è un onore aver potuto fare il suo ultimo 007, il quinto della sua carriera, e poter in un certo modo finire di raccontare la sua storia. “C’è una grande aspettativa intorno a questo film, io credo nel cinema, è il lavoro che faccio, e avere questo film che esce proprio ora…

speriamo di dare all’industria una sorta di spinta… il cinema è qui per rimanere aperto per quanto mi riguarda, se possiamo aiutarlo in qualche modo ne sarei molto felice”.

Grande entusiasmo per l’arrivo al cinema anche da parte della bond girl, Lea Seydoux: “È incredibile. Voglio dire, finalmente sta accadendo. E sono molto felice che ci sia anche una prima, perché è l’ultimo film di Daniel e quindi andava celebrato. Sono davvero felice e spero che la gente lo ami”. Il film esce in Italia dal 30 settembre.