Dazi: amministrazione Trump, 'Corte Suprema esamini ricorso sentenza contro tariffe'

Washington, 4 set. (Adnkronos/Afp) - L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di esaminare rapidamente il suo ricorso contro la sentenza di un tribunale di grado inferiore contro i dazi del presidente, affermando che hanno già danneggiato delicati negoziati...

Washington, 4 set. (Adnkronos/Afp) – L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di esaminare rapidamente il suo ricorso contro la sentenza di un tribunale di grado inferiore contro i dazi del presidente, affermando che hanno già danneggiato delicati negoziati commerciali. "Il Procuratore generale chiede rispettosamente che questa Corte acceleri la risoluzione di questo caso al più presto possibile, data l'enorme importanza di confermare rapidamente la piena legittimità delle tariffe del Presidente", ha scritto John Sauer in una mozione depositata presso laCorte, richiedendo argomentazioni verbali entro l'inizio di novembre.