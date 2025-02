L’Unione Europea si prepara a rispondere con fermezza ai nuovi dazi americani su acciaio e alluminio. La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen non ha usato mezzi termini. Vediamo le reazioni ai dazi Usa Europa.

Dazi Usa Europa, la risposta di Von der Leyen: ‘Non resteremo a guardare’

Quale la risposta della presidente della commissione Europea? Non ha tardato a rispondere così: “Questa decisione mi lascia profondamente amareggiata. I dazi sono tasse che danneggiano le imprese e pesano sulle tasche dei consumatori”. La leader europea ha quindi annunciato: “Non resteremo a guardare di fronte a misure ingiustificate contro l’UE. Risponderemo con contromisure decise ma proporzionate, per proteggere i nostri interessi economici e tutelare lavoratori, aziende e consumatori europei”. Queste le parole della Von der Leyen.

Dazi Usa Europa, la risposta di Šefčovič: ‘Una mossa dannosa per l’economia globale

Sulla stessa lunghezza d’onda il Commissario al Commercio Maroš Šefčovič, che dal palco del Parlamento europeo ha condannato la mossa degli Usa: “I dazi di Trump sono ingiustificabili e deplorevoli. Serviranno solo ad alimentare l’inflazione, rappresentando di fatto una tassa mascherata per gli stessi cittadini americani. È uno scenario lose-lose dove tutti ne usciranno perdenti. La nostra risposta sarà dura e calibrata”. La misura annunciata da Donald Trump prevede un aumento del 25% sui dazi per acciaio e alluminio importati, con entrata in vigore il 12 marzo 2025. Nell’ordine esecutivo firmato ieri, il presidente americano ha giustificato la decisione citando “minacce alla sicurezza nazionale”. Non solo: parlando a Fox News, Trump ha anche ventilato possibili nuovi dazi su automobili, prodotti farmaceutici e semiconduttori. Un’escalation che rischia di acuire ulteriormente le tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico.