Ddl sull'antisemitismo approvato al Senato: definizione IHRA e coordinatore nazionale

Il Senato ha dato via libera a un disegno di legge che introduce la definizione operativa IHRA di antisemitismo, crea un coordinatore nazionale e delinea una strategia triennale per prevenire e contrastare episodi e linguaggi d'odio.

Il Senato ha approvato un disegno di legge che disciplina le misure per il contrasto all’antisemitismo e recepisce la definizione operativa formulata dall’Assemblea plenaria dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Il provvedimento, composto da cinque articoli, mira a coordinare interventi preventivi e repressivi su scala nazionale. Il testo passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva.

Tra le novità principali il testo prevede l’adozione formale della definizione IHRA, l’istituzione di un coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’elaborazione di una Strategia nazionale triennale. Le misure intendono rafforzare il monitoraggio delle manifestazioni di odio e promuovere iniziative didattiche e informative sul territorio. Il prossimo passo legislativo è l’esame parlamentare alla Camera, che deciderà l’approvazione definitiva del disegno di legge.

Cosa significa adottare la definizione IHRA

L’adozione della definizione operativa dell’IHRA chiarisce il perimetro concettuale dell’antisemitismo nel testo legislativo.

La norma segnala che si intende per antisemitismo una percezione specifica degli Ebrei che può tradursi in odio.

Le manifestazioni ricomprese comprendono atti verbali e fisici rivolti a persone ebree o a chi è percepito come tale, nonché offese contro beni, istituzioni e luoghi di culto.

Dal punto di vista operativo, la definizione non introduce nuove sanzioni penali.

Serve invece a uniformare i criteri di identificazione e il monitoraggio degli episodi, facilitando il confronto tra istituzioni e il coordinamento dei dati raccolti.

Il quadro definitorio mira altresì a supportare attività di prevenzione, programmi educativi e misure di tutela rivolte alle comunità interessate.

Implicazioni pratiche della definizione

La definizione IHRA diventa un strumento operativo per identificare manifestazioni antisemite in contesti diversi. Essa copre dall’insulto online alle aggressioni fisiche, dalla vandalizzazione di luoghi di culto alle discriminazioni sistemiche. Il testo normativo introduce indicatori che agevolano la classificazione degli eventi.

Gli organi istituzionali possono utilizzare tali indicatori per attivare misure coordinate di risposta, senza modificare il quadro sanzionatorio penale vigente. Questo approccio mantiene separate la valutazione degli episodi e le procedure giudiziarie, preservando la competenza degli organi giudicanti.

La standardizzazione del linguaggio facilita il monitoraggio e la prevenzione. Consente inoltre campagne educative mirate e programmi di tutela rivolti alle comunità interessate. Dal punto di vista strategico, migliora la comparabilità dei dati a livello territoriale e la tempestività degli interventi.

Il framework facilita il coordinamento tra enti locali, forze dell’ordine e istituzioni di protezione sociale. Azioni concrete implementabili includono la raccolta sistematica di segnalazioni e l’adozione di protocolli condivisi per la gestione degli episodi. I dati mostrano un trend chiaro: standard normativi comuni aumentano l’efficacia delle misure preventive.

Restano aperte questioni operative sull’implementazione e sul monitoraggio continuo degli indicatori, elementi che influiranno sulla capacità delle istituzioni di rilevare e contrastare efficacemente l’antisemitismo nel prossimo futuro.

La strategia nazionale triennale: obiettivi e linee d’azione

Il disegno di legge prevede che il Consiglio dei ministri adotti, su proposta del Coordinatore, una strategia nazionale con cadenza triennale. Il provvedimento definisce obiettivi volti alla prevenzione e al contrasto dell’antisemitismo. Si punta inoltre a promuovere la conoscenza della storia e della cultura ebraica e a rafforzare misure di sicurezza per le comunità e i luoghi di aggregazione.

I dati mostrano un trend chiaro: la strategia privilegia interventi multidimensionali. Le linee d’azione comprendono monitoraggio, formazione specialistica, attività di ricerca e interventi mirati nel settore digitale e nell’istruzione. Queste misure mirano a migliorare la capacità delle istituzioni di individuare e rispondere a fenomeni emergenti.

Dal punto di vista strategico, il framework operativo si articola su monitoraggio continuo e intervento preventivo. La proposta legislativa istituisce strumenti di raccolta dati e indicatori condivisi. Tali strumenti serviranno a valutare l’efficacia degli interventi e a orientare le priorità operative delle amministrazioni competenti.

Azioni concrete implementabili: rafforzare programmi di formazione per personale scolastico e forze dell’ordine; sviluppare moduli didattici sulla cultura ebraica; potenziare sistemi di sorveglianza digitale per rilevare discorsi d’odio e disinformazione. La strategia include inoltre misure per la tutela fisica dei luoghi di culto e delle sedi associative.

Il provvedimento prevede infine meccanismi di rendicontazione e aggiornamento triennale. Ciò consentirà di adattare le linee d’azione alle variazioni del source landscape e ai pattern di diffusione dell’odio online, migliorando la capacità di risposta istituzionale nel medio periodo.

Azioni concrete previste

La strategia prevede l’impiego della banca dati prevista dalla normativa vigente per il monitoraggio sistematico degli episodi. Il sistema informativo servirà a raccogliere segnalazioni, analizzare pattern di diffusione e supportare le indagini.

Per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio online si prevede un coordinamento tra istituzioni e autorità competenti. Le misure includono protocolli condivisi per la rimozione dei contenuti e il potenziamento degli strumenti di segnalazione.

Sono programmati interventi formativi rivolti a docenti, forze dell’ordine, forze armate, personale della magistratura e operatori sportivi e associativi. Le attività didattiche mirano a migliorare la capacità di riconoscere e gestire episodi di odio nei diversi contesti.

Le università sono chiamate a promuovere ricerca e iniziative educative per approfondire le dinamiche del fenomeno. Le istituzioni scolastiche sono invitate a sviluppare percorsi didattici specifici, anche in occasione del Giorno della Memoria, per favorire la prevenzione e la consapevolezza.

Dal punto di vista strategico, l’insieme delle azioni mira a rafforzare la capacità istituzionale di risposta nel medio periodo e a migliorare il monitoraggio continuo del fenomeno.

Il ruolo del coordinatore nazionale e del gruppo tecnico

In continuità con il sistema di monitoraggio descritto, il disegno di legge istituisce il coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio. Il ruolo è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il coordinatore ha il compito di predisporre e aggiornare la Strategia nazionale e di assicurare il coordinamento delle misure operative previste dal piano. Le responsabilità comprendono la definizione di linee guida, la supervisione delle attività di monitoraggio e la promozione di iniziative di prevenzione e formazione.

Il coordinatore presiede inoltre un Gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti ministeriali, autorità pubbliche, membri delle istituzioni della comunità ebraica ed esperti accademici e culturali. Il gruppo supporta il coordinatore con analisi tecniche, pareri specialistici e proposte operative.

Dal punto di vista organizzativo, il gruppo ha il compito di integrare i dati del sistema informativo e di contribuire alla valutazione dell’efficacia delle azioni. I suoi output alimentano l’aggiornamento della strategia e orientano le priorità di intervento a livello nazionale.

Dal punto di vista strategico, l’istituzione del coordinatore e del gruppo tecnico mira a consolidare la risposta istituzionale e a rendere più organico il collegamento tra monitoraggio, prevenzione e azione giudiziaria.

Composizione e compiti del gruppo tecnico

Il gruppo tecnico prosegue l’impianto di coordinamento istituzionale volto a collegare monitoraggio, prevenzione e azione giudiziaria. È composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri competenti.

Partecipano i ministeri dell’Interno, degli Affari Esteri, della Giustizia e dell’Istruzione, oltre ad altri dicasteri coinvolti nelle attività. Sono previste anche le rappresentanze dell’Unione delle comunità ebraiche italiane e di istituti culturali e museali dedicati alla Shoah.

Il gruppo include inoltre esperti indicati dall’IHRA e altre personalità competenti in materia di diritti umani e memoria storica. La selezione mira a garantire competenze tecniche e multidisciplinari.

Tra i compiti figurano il monitoraggio sistematico delle segnalazioni, l’elaborazione di linee guida operative e il supporto ad iniziative formative per amministrazioni pubbliche e scuole. Sono previste attività di coordinamento con le autorità giudiziarie quando necessari atti ispettivi o investigativi.

Non è previsto un compenso per i membri del gruppo, salvo il rimborso delle spese documentate secondo il bilancio della Presidenza del Consiglio. Le modalità di funzionamento e rendicontazione saranno definite nel regolamento operativo del gruppo tecnico.

Vincoli finanziari e prossimi passaggi

Le modalità di funzionamento e rendicontazione saranno definite nel regolamento operativo del gruppo tecnico. La norma contiene una clausola di invarianza finanziaria, che assegna gli adempimenti alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Secondo il testo, non sono previsti nuovi oneri per la finanza pubblica. Dopo il via libera del Senato, il provvedimento è atteso a Montecitorio per l’esame finale. Se approvato definitivamente, il quadro normativo metterà a disposizione strumenti di coordinamento e definizioni condivise per potenziare la prevenzione, la formazione e il contrasto alle manifestazioni antisemite sul territorio nazionale.