Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi si stanno preparando ad un nuovo programma insieme. Dopo aver lavorato fianco a fianco all’Isola dei Famosi, avventura che è costata il divorzio a entrambi, si ritroveranno in un altro format, questa volta in casa Rai.

De Martino-Marcuzzi: nuovo programma insieme

Dopo l’esperienza catastrofica, almeno sentimentalmente, all’Isola dei Famosi, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi tornano a lavorare insieme. Questa volta, però, non saranno fianco a fianco per mesi, soli e indisturbati, ma collaboreranno in modo saltuario. O meglio, La Pinella sarà una presenza fissa, mentre il conduttore napoletano apparirà come giurato speciale. Di quale programma si tratta?

De Martino-Marcuzzi: la Rai li piazza al sabato sera

Il programma che vedrà De Martino e Marcuzzi insieme, stando a quanto sostengono Fanpage e Tv Sorrisi e Canzoni, è Tale e Quale Show. Alessia è stata scelta come sostituta di Loretta Goggi, che ha lasciato il talent di Carlo Conti dopo 13 edizioni. La Pinella affiancherà i giurati della vecchia guardia, ossia Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Il quarto giudice, invece, cambierà di puntata in puntata. In una di queste ci sarà proprio il caro Stefano.

Tale e Quale Show 2024: i papabili concorrenti

Oltre a De Martino-Marcuzzi, secondo Fanpage e Tv Sorrisi e Canzoni, vestiranno i panni di giudici anche Geppi Cucciari e Pupo. Quest’ultimo, dopo le dibattute partecipazioni in Russia, potrebbe anche non essere gradito. Sul versante concorrenti, invece, le indiscrezioni ci dicono che Carlo Conti ha già provinato diversi Vip: Beatrice Luzzi, Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Pamela Petrarolo, Justine Mattera, Samuele Peron, Adriana Volpe, Massimiliano Varrese, Corrado Tedeschi, Costanza Caracciolo, Elena Barolo, Beppe Quintale, Giulia Penna e Amalia Villano.