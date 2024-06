Alessia Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi potrebbero essere tornati insieme. Secondo alcune indiscrezioni, La Pinella e l’ex consorte ci starebbero riprovando a distanza di due anni dalla rottura.

Alessia Marcuzzi è tornata insieme all’ex marito?

Ritorno di fiamma per Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi. Secondo il settimanale Nuovo Tv, La Pinella e l’ex marito avrebbero deciso di darsi una seconda possibilità a due anni dalla rottura, ma vorrebbero farlo lontano dai riflettori. E’ per questo che nessuno dei due ha condiviso foto di coppia sui social.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi: grande affinità al party

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi sono stati pizzicati insieme alla festa organizzata per il decimo anniversario di matrimonio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi. Stando a quanto sostengono alcuni testimoni che erano al party, i due ex sono apparsi “inseparabili, anche se non si sono fatti fotografare insieme“.

Ritorno di fiamma suggellato da una vacanza

A suggellare il ritorno di fiamma, oltre al party, c’è una vacanza che Alessia e Paolo si sarebbero concessi proprio recentemente. Pare che i due abbiano scelto come meta Formentera, lo stesso luogo dove sono stati avvistati anche l’anno scorso. Al momento, è bene sottolinearlo, né la Marcuzzi e né tantomeno Calabresi hanno confermato o smentito il gossip.