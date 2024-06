Alessia Marcuzzi, ritorno di fiamma con l’ex Paolo Calabresi

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi sono tornati insieme? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che i due sono stati pizzicati ad un party. A detta dei presenti, erano “inseparabili“.

Nel 2022, dopo nove anni di relazione, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato la separazione. Negli ultimi giorni, però, i due potrebbero aver deciso di tornare insieme. Il settimanale Chi li ha pizzicati insieme alla festa del decimo anniversario di matrimonio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi.

Anche se Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi non hanno voluto posare insieme per i fotografi, alla festa di Elena e Bernardo sono apparsi “inseparabili“. Sulla rivista di Alfonso Signorini si legge:

“Al party per l’anniversario di nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, Alessia Marcuzzi (in splendida forma) è apparsa con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi, che non l’ha mai persa di vista. I due sono stati inseparabili, pur non avendo voluto posare insieme per il fotografo. Ritorno di fiamma in vista?”.