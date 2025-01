Stefano De Martino è il grande protagonista di questa stagione televisiva. Dopo il successo di Affari Tuoi, il conduttore è finito al centro dell’attenzione a causa di un video apparso su TikTok, in cui sembra essere ‘ubriaco‘, ma c’è anche la possibilità che si tratti semplicemente di stanchezza.

De Martino ubriaco dopo una serata con gli amici?

Un video recentemente circolato su TikTok ha suscitato molto dibattito. Nel filmato, il conduttore si lascia fotografare insieme ad alcune fan, ma appare visibilmente confuso. Una delle ragazze, scherzando sul fatto che non riuscisse a capire da quale lato venisse ripreso, ha commentato:

“Ha bevuto un po’, ragazzi perdoniamolo…”.

Una scena che ha suscitato l’ironia del web, a partire dalla stessa ragazza che ha condiviso il video, commentando con ironia:

“Stefano sono io dopo uno Spritz“.

D’altra parte, molti fan hanno sottolineato come secondo loro Stefano non fosse brillo ma semplicemente un po’ stanco. Nonostante tutto, Stefano si è mostrato sorridente e si è comportato in modo molto cordiale con il gruppo di giovani.

Stefano De Martino: il successo ad Affari Tuoi e il ritorno di Stasera Tutto è Possibile

Affari Tuoi sta registrando un incredibile successo di ascolti, vivendo un periodo davvero straordinario grazie alla conduzione di Stefano De Martino. Nella serata di eri ha superato i 7 milioni di telespettatori. Tuttavia, il successo del conduttore non intende arrestarsi: tornerà presto in prima serata con il suo show Stasera Tutto è Possibile, dal 28 gennaio su Rai 2.