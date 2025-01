Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono separati ma i due non mancano di mandarsi segnali, un ritorno di fiamma non sembra essere previsto ma il legame è più vivo che mai in particolare per il figlio avuto dal loro matrimonio ovvero Santiago.

Stefano De Martino dichiarazione ‘hot’ su Belen

Stefano De Martino ha scelto il settimanale “Di Più” per svelarsi in un’intervista. Il successo del conduttore e ballerino napoletano con Affari Tuoi è sotto gli occhi di tutti è quindi è normale che sia ricercato.

Mentre ha parlato dei suoi progetti televisivi ed anche di altro ha lasciato spazio alla sua sfera personale ed intima, in particolare ha precisato il perché del matrimonio con Belen Rodriguez: “ho sposato Belen perché il sesso con lei era stupendo”.

Dunque vi era una forte alchimia tra i due sotto le lenzuola, anche la showgirl argentina ha ricambiato quanto provato da De Martino – “Se lui è il più bravo in camera? Sì! Tra tutti gli uomini della mia vita è il più sensuale”.

“Io per lui ci sarò sempre”

Belen ha voluto andare oltre spiegando che a parte quella passione travolgente, De Martino è stato anche l’uomo che l’ha tradita maggiormente.

Tradimenti a parte la soubrette ha chiarito che per l’ex marito lei ci sarà sempre e che i due hanno un ottimo rapporto e che si frequentano spesso uscendo a cena. Da quello che si può intuire la separazione non ha lasciato strascichi importanti, un caso raro di questi tempi nel mondo dello spettacolo.