Debiti e risparmi, parla l'esperto Helmi Belhaj

Roma, 24 apr. (askanews) – Helmi Belhaj ha fondato nel 2021 Diritto Debitori: il centro di consulenza per consumatori con sede in Emilia Romagna. Belhaj, un imprenditore giovanissimo che in soli due anni (nel 2023) ha portato la sua azienda a fatturare 1,5 mln di euro (e ne prevede 3 mln per il 2024), racconta come gestire debiti e risparmi.