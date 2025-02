Debito globale in aumento: ecco a quanto ammonta e quali preoccupazioni per l...

Nonostante un rallentamento, il debito globale resta una preoccupazione. L'Europa è in allerta per l'aumento delle passività pubbliche, con l'Italia che continua a far parlare di sé per l'alto debito.

Il debito globale a quanto ammonta? È salito a 318 trilioni di dollari. Una cifra che fa paura. Eppure, c’è una piccola buona notizia: rispetto ai 324 trilioni di settembre, c’è stato un rallentamento. Ma non illudiamoci. Non è un segno di grande ripresa…

Debito globale: quanto ammonta e perché l’Europa è sotto osservazione

L’Europa è ancora sotto stretta osservazione. Perché? Perché la crescita del debito globale non si è fermata. Nonostante il rallentamento, i governi stanno accumulando passività a un ritmo preoccupante. E l’Italia? Un caso che merita attenzione. Il suo debito pubblico si attesta al 138,4% del Pil. Numeri che non passano inosservati. L’Italia continua a essere sotto esame, e i mercati non sono facili da ingannare. I cosiddetti “bond vigilantes” osservano, pronti a penalizzare i Paesi che non gestiscono le finanze con la dovuta cautela. Non è solo una questione di numeri, ma di fiducia.

Debito globale: quanto ammonta e le sfide che preoccupano l’Europa

Il rallentamento del debito globale, secondo l’Institute of International Finance (IIF), è frutto di un passo più prudente da parte di famiglie, imprese e Stati. Ma perché? L’incertezza geopolitica gioca un ruolo. La rielezione di Donald Trump negli Stati Uniti ha creato qualche momentanea inquietudine. E, ovviamente, ci sono i tassi di interesse elevati che frenano il ricorso al credito. Ma non basta: nonostante il rallentamento, il debito globale rappresenta ancora il 328% del Pil mondiale. È una bomba a orologeria.

In Europa, la situazione è delicata. Non solo l’Italia, ma anche la Francia, la Germania e altri Paesi devono affrontare sfide enormi. Il debito pubblico continua a crescere e i margini per manovrare si assottigliano. La proposta di modificare la costituzione tedesca, con l’introduzione di un freno al debito, fa pensare a una rinnovata attenzione fiscale. E le discussioni sulla politica fiscale dell’Eurozona? È un segnale, forse, di un cambiamento in arrivo. Ma fino a quando i mercati rimarranno tolleranti? L’incertezza regna sovrana.