Decisione del tribunale: madre allontanata e figli separati dalla casa famiglia

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l'allontanamento della madre e il trasferimento separato dei tre bambini: la decisione è contestata dall'Autorità garante per l'infanzia e solleva dubbi tra gli esperti coinvolti nella perizia

La vicenda nota come la “famiglia nel bosco” torna al centro dell’attenzione dopo un’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il provvedimento dispone l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia in cui era ospitata con i suoi tre figli e ne ordina la separazione. La decisione è stata adottata alla vigilia di una consulenza psicologica sui minori prevista per il 6 marzo e il 7 marzo, provocando immediato scontro tra le parti coinvolte.

La decisione del tribunale e le reazioni legali

La misura ha disposto l’allontanamento dei bambini dalla madre proprio mentre era in corso la consulenza psicologica, secondo quanto comunicato dall’avvocato della famiglia, Marco Femminella. Il provvedimento ha determinato l’interruzione dell’esame, che la difesa interpreta come scelta motivata dalla valutazione della sensibilità del caso.

Dal punto di vista processuale, la sospensione della consulenza è stata collegata all’applicazione della misura cautelare. I legali hanno segnalato che la decisione del giudice ha inciso sul prosieguo dell’accertamento tecnico e sulle modalità con cui verranno raccolte le osservazioni.

Implicazioni pratiche per la perizia

Non è ancora definita la sede in cui verranno svolti i test psicologici ai minori. La collocazione potrà essere la struttura che ospitava i bambini o una sede diversa, come auspicato in precedenza dal team difensivo anglo-australiano.

La scelta del luogo è rilevante per le condizioni emotive dei minori e per la validità delle osservazioni degli esperti. La decisione sulla sede avrà effetti concreti sul protocollo d’indagine e sulle garanzie procedurali previste per gli accertamenti.

Le critiche dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

La decisione sulla sede avrà effetti concreti sul protocollo d’indagine e sulle garanzie procedurali previste per gli accertamenti. In questo quadro, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, tramite la presidente Marina Terragni, ha espresso forte contrarietà alla separazione dei minori dalla madre.

L’Autorità ha chiesto la sospensione immediata del provvedimento in attesa di «un ulteriore approfondimento medico indipendente». La richiesta mira a valutare le possibili conseguenze dello spostamento e della separazione sulla salute psicofisica dei tre bambini.

Richiesta di approfondimento e riferimenti a perizie precedenti

Terragni ha richiamato una perizia indipendente redatta dalla Asl Lanciano Vasto Chieti. Il documento, stilato alcune settimane prima, aveva rilevato segnali di disagio nei minori.

La perizia raccomandava la continuità dei legami familiari come misura necessaria per ridurre i comportamenti di sofferenza. L’Autorità garante avverte che una separazione addizionale, estesa anche alla madre, potrebbe aggravare il danno emotivo.

È previsto che l’esito dell’approfondimento medico indipendente influisca sulle determinazioni del tribunale e sulle modalità degli accertamenti successivi.

Le preoccupazioni degli esperti presenti

Gli esperti incaricati della consulenza hanno espresso preoccupazione per l’ordinanza del tribunale. La psicologa Marina Aiello ha definito la decisione «terrorizzante» e ha segnalato lo sconvolgimento determinato dall’atto. Aiello ha precisato di non aver ancora parlato con i genitori. Ha inoltre dichiarato che il team intendeva effettuare i colloqui e osservare i minori nella struttura protetta, auspicando di poter completare le valutazioni previste.

Effetti potenziali sui minori

Gli specialisti richiamano l’attenzione sul principio del superiore interesse del minore, che deve restare il fulcro di ogni misura. Per molti professionisti la separazione forzata può costituire un ulteriore trauma e compromettere il percorso di valutazione e recupero psicologico. La richiesta di una valutazione medica indipendente viene considerata necessaria per tutelare la salute emotiva dei bambini. Gli esperti sottolineano che l’esito di tale approfondimento potrebbe influenzare le determinazioni del tribunale e le modalità degli accertamenti successivi.

Prospettive procedurali e possibili sviluppi

La vicenda prosegue su più piani e si collega direttamente alle determinazioni già indicate dagli esperti. Al centro restano la misura cautelare disposta dal tribunale e il lavoro dei periti nominati per la consulenza. L’Autorità garante ha chiesto la sospensione delle procedure in attesa di nuovi accertamenti. L’esito dell’approfondimento potrebbe influire sulla permanenza della madre in strutture protette e sulle modalità degli accertamenti psicologici successivi.

Rimane fondamentale la valutazione preventiva e scientifica del danno potenziale collegato alla separazione dei minori. Una nuova perizia indipendente, come sollecitato dall’Autorità garante, mirerebbe a verificare le condizioni psicofisiche dei bambini dopo il trasferimento. Il compito della consulenza sarà indicare le misure più adeguate per la tutela del loro benessere e fornire elementi utili alle determinazioni procedurali successive.

Quadro umano e accertamenti in corso

La vicenda evidenzia il delicato equilibrio tra tutela e rischio di ulteriori traumi. In gioco c’è la vita emotiva dei tre bambini e la capacità delle istituzioni di operare secondo criteri scientifici. Le determinazioni devono rispettare il principio del superiore interesse e garantire misure adeguate al loro benessere. L’attesa è rivolta agli approfondimenti e alle consulenze programmate per il 6 marzo e il 7 marzo, che forniranno elementi utili alle successive decisioni procedurali. Come sviluppo immediato si attende la relazione degli esperti incaricati e le determinazioni del tribunale competente.