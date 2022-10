Decorazioni di Halloween: le più belle per la casa

Dalle ragnatele finte da appendere all'esterno sino ai fantasmi passando per i piatti a tema, sono tantisssime le decorazioni di Halloween da scegliere.

Sebbene alla festa di Halloween manchi ancora un po’ di tempo, sono già molti a prepararsi per celebrarla. Se si pensa a una festa, bisogna scegliere le decorazioni per interno ed esterno adatte per questa celebrazione. Vediamo alcune delle migliori da ordinare su Amazon.

Decorazioni di Halloween

La festa di Halloween, di origine celtica che sta prendendo piede anche in Italia, porta soprattutto i bambini a mascherarsi indossando i costumi più particolari per l’occasione. Oltre alle maschere, anche la casa necessita delle giuste decorazioni per celebrare questa festa. sono adatte per arredare sia gli interni che gli esterni della casa.

Si trovano in vari materiali, a seconda che sia per l’ambiente interno o esterno della propria casa.

La carta è un materiale adatto per addobbi interni e adesivi, mentre la plastica è maggiormente indicata per gonfiabili, palloncini e anche per le figure da giardino che possono ornare l’abitazione in questa occasione. La terracotta è un altro ottimo materiale, anche perché particolarmente fragile.

Tra i materiali delle decorazioni di Halloween, anche il tessuto, maggiormente adatto per i ragnatele estensibili o anche per mantelli o i fantasmi per cui si usano le fibre sintetiche.

Bisogna anche porgere l’attenzione alle dimensioni che possono essere molto piccole come appunto le ragnatele, ma anche particolarmente grandi come un fantasma alla porta d’ingresso.

Per quanto riguarda i colori, sicuramente l’arancione della zucca e il nero sono le due tonalità che non possono mancare tra i vari oggetti. Un abbinamento inquietante, ma in linea con il periodo e si può aggiungere anche altre sfumature di viola, grigio e bianco.

Bisogna poi disporle nel modo giusto per dare il giusto effetto.

Decorazioni di Halloween: consigli

Per quanto riguarda le decorazioni di Halloween, forse è consigliabile cominciare verso la prima settimana di ottobre in modo da capire quali scegliere, ma anche prepararsi anticipatamente per la serata del 31 ottobre. Sono davvero tantissime le idee per celebrare questa festa: dal modo di allestire la tavola sino alle ghirlande.

Se si ha dimestichezza e inventiva, è possibile optare per il fai da te con decorazioni da preparare in casa, come l’intaglio delle zucche, da fare anche con i bambini. Si possono creare e realizzare delle lanterne usando i barattoli di vetro così come i festoni e i pipistrelli da appendere al muro o alla parete di casa.

Ovviamente il tipo di decorazione dipende molto anche dallo spazio che si ha a disposizione da allestire. Per il balcone o il giardino si può optare per delle tombe finte, anche se forse si tratta di oggetti alquanto macabri. Gli zombie e gli spaventapasseri da posizionare fuori la porta di casa sono perfetti per questa festa.

Per illuminare la casa è possibile optare per luci a led a basso risparmio energetico oppure dei proiettori che mostrino simboli e immagini di questa festa come vampiri, ma anche boschi tenebrosi che, proiettati su un muro, danno la giusta idea dell’ambiente rendendola maggiormente spaventosa. Si può anche decorare e apparecchiare la tavola con design a tema, come piattini o bicchieri con zucca e fantasmi o candele per un ambiente più lugubre.

Decorazioni di Hallowee: le migliori su Amazon

Sono oggetti e accessori che permettono di accogliere Halloween nel giusto modo ordinabili a buon prezzo su Amazon. Basta cliccare la foto per visualizzarne i dettagli. Qui abbiamo stilato una classifica delle decorazioni migliori per l’interno ed esterno della casa che sono tra le più apprezzate con la descrizione di ciascuno.

1)3 pezzi Halloween decorazioni

Una catena luminosa di 3 metri da 20 led con luci che rappresentano alcuni oggetti simbolo di Halloween, tra cui i fantasmi, la zucca, il pipistrello, ecc. L’illuminazione è lampeggiante o fissa che permettono di dare una atmosfera spaventosa e lugubre. Adatte sia per interno che esterno.

2)Mokot Halloween decorazioni horror

Sono fantasmi da appendere alla parete o al muro, indicati sia per l’interno che l’esterno della casa. Sono realizzati in tessuto di taffetà, particolarmente durevole e resistente. Dotati di cerchio e corda per poterli appendere. Il prodotto più venduto del settore.

3)Halloween decorazioni ragnatele addobbi

Una ragnatela realizzata con testa di teschio e corpo da ragno per creare una atmosfera horror alla casa. Si possono appendere ovunque, sia all’esterno che all’interno della propria casa. Adatta per il patio, la camera da letto e il balcone. Indicati anche per un party di Halloween.

Insieme alle decorazioni di Halloween, consigliamo anche alcuni modi per decorare le zucche.