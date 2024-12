Deddè: il nuovo volto di Amici

Prima della pausa natalizia, la scuola di Amici di Maria De Filippi ha accolto un nuovo allievo, Deddè, un cantante che ha subito catturato l’attenzione di tutti. Fortemente voluto dall’insegnante Anna Pettinelli, Deddè ha portato con sé non solo il suo talento, ma anche una serie di polemiche che hanno animato il dibattito tra i professori. La sua entrata ha scatenato una discussione accesa, in particolare con Rudy Zerbi, il quale ha messo in discussione le scelte della Pettinelli, accusandola di incoerenza.

Le reazioni dei professori

Durante la puntata di domenica, la tensione è salita quando Zerbi ha affermato: “Hai quattro banchi, l’unica cosa che ti dico è che c’è dell’incoerenza”. Anche Lorella Cuccarini ha espresso il suo dissenso, sottolineando che l’ingresso di Deddè non era in linea con le regole stabilite all’inizio dell’anno. “Se dobbiamo avere i banchi bilanciati, qui se c’è qualcuno che potrebbe chiederlo è Emanuel che ne ha solo uno”, ha dichiarato la Cuccarini, evidenziando le disparità tra gli allievi.

Il debutto di Deddè e l’accoglienza dei compagni

Nonostante le polemiche, Deddè ha dimostrato di avere il potenziale per emergere. La sua esibizione di “Periferia”, un brano che esprime emozioni profonde legate alla vita di periferia, ha colpito i presenti. Dopo la performance, il giovane artista ha rivelato le sue preoccupazioni riguardo all’accettazione da parte degli altri allievi. Tuttavia, una volta arrivato nella casetta, è stato accolto calorosamente dai compagni, che gli hanno preparato un piatto di pasta per rendere la sua entrata ancora più familiare. Questo gesto ha dimostrato che, nonostante le tensioni tra i professori, l’atmosfera tra gli allievi è di sostegno e amicizia.