Garlasco, indagini in dirittura d’arrivo? Andrea Sempio nel mirino e foto inedite del giorno del delitto

Le indagini sull’omicidio di Garlasco sarebbero entrate nella fase conclusiva. Andrea Sempio, indagato della nuova inchiesta, si trova ora al centro dell’attenzione della Procura di Pavia, mentre emergono foto inedite scattate davanti alla casa dei Poggi il giorno del delitto. Tra nuovi elementi probatori e accertamenti sul Dna, la svolta sembra sempre più vicina.

Garlasco, verso la chiusura delle indagini su Andrea Sempio?

Per Andrea Sempio si avvicina una fase cruciale del suo percorso giudiziario. A meno di due settimane dalla conclusione dell’incidente probatorio relativo all’omicidio di Garlasco, gli inquirenti sembrano ormai avere delineato un quadro chiaro della vicenda. Nonostante alcune fughe di notizie, la Procura di Pavia mantiene riservate molte delle prove raccolte, pronte a supportare la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo quanto riportato da Il Giornale, gli investigatori sotto la guida del procuratore Fabio Napoleone e del suo vice Stefano Civardi ritengono di aver ricostruito gran parte del puzzle investigativo.

Al momento, si attende la perizia della dottoressa Cristina Cattaneo, che lo scorso 24 ottobre ha convocato Sempio per rilevazioni utili a simulare una possibile nuova scena del crimine. Nonostante l’indagato continui a proclamarsi innocente, è consapevole che la prospettiva di un processo diventa sempre più concreta, soprattutto dopo il riscontro del Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, attribuito a lui.

Gli elementi raccolti negli ultimi mesi — dall’impronta rinvenuta sulle scale della villetta alle telefonate ritenute sospette e allo scontrino del parcheggio di Vigevano — contribuiscono a consolidare la posizione dell’accusa.

Il fascicolo su Sempio rappresenta la seconda indagine aperta in otto anni sul delitto di Garlasco, un caso fino ad oggi associato principalmente ad Alberto Stasi, unico condannato definitivo. Tra le piste investigative emergono potenziali moventi collegati all’indagato e una serie di elementi raccolti nel corso delle indagini: impronte digitali, anomalie nelle telefonate e presunti tentativi di costruire un alibi. Inoltre, l’inchiesta su corruzione che coinvolge il magistrato in pensione Mario Venditti aggiunge ulteriori complicazioni al quadro.

Nuove foto pubblicate dalla youtuber Bugalalla in una diretta su Twitch mostrano momenti del 13 agosto 2007 davanti alla casa dei Poggi, tra le 15:38 e le 16:14, con Sempio e suo padre Giuseppe tra i presenti insieme a Mariarosa Poggi, madre delle gemelle Cappa. Queste immagini inedite offrono dettagli visivi finora mai resi pubblici e permettono di ricostruire l’atmosfera di quel giorno, aggiungendo un elemento di novità al caso.