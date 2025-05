Un'operazione di demolizione controllata per garantire la sicurezza della viabilità a Taormina.

Un intervento necessario per la sicurezza

La recente demolizione controllata di un costone roccioso a Taormina ha rappresentato un passo fondamentale per garantire la sicurezza della viabilità nella zona. L’operazione, effettuata dagli artificieri, ha interessato due blocchi rocciosi che minacciavano di franare sulla via Garipoli, una delle principali arterie di accesso alla storica città siciliana.

Questa strada era stata chiusa al traffico per settimane, creando disagi ai residenti e ai turisti.

Dettagli dell’operazione di demolizione

Il lavoro di demolizione ha coinvolto blocchi rocciosi di formazione calcarea, con un volume totale di circa 3.050 metri cubi e un peso complessivo di oltre 8.200 tonnellate. Situati a 160 metri sul livello del mare, questi massi rappresentavano un rischio significativo per la sicurezza stradale. L’intervento è stato coordinato dal Commissario della Protezione Civile Sicilia, Salvo Cocina, e dal Centro operativo avanzato del Consorzio Messina-Catania, attivato nel parcheggio Lumbi di Taormina.

Impatto sulla comunità e sulla viabilità

Le operazioni di demolizione non si sono limitate alla sola rimozione dei blocchi rocciosi. È stata necessaria anche l’evacuazione di alcune abitazioni situate nella zona sottostante, per garantire la sicurezza degli abitanti durante l’intervento. Inoltre, è stata disposta la chiusura temporanea dell’autostrada A18 nel tratto compreso tra il casello di Calcarone a Giardini Naxos e quello di Spisone a Taormina. Queste misure, sebbene temporanee, sono state essenziali per prevenire incidenti e garantire un’esecuzione sicura delle operazioni.

Prospettive future per il raddoppio ferroviario

Questo intervento si inserisce nel più ampio progetto di raddoppio ferroviario della linea ad alta capacità Messina-Catania, che mira a migliorare la mobilità e la sicurezza dei trasporti nella regione. La realizzazione di questa infrastruttura è fondamentale non solo per il potenziamento del servizio ferroviario, ma anche per il rilancio economico e turistico di Taormina e dei comuni limitrofi. Con la conclusione di questi lavori, ci si aspetta un incremento del flusso turistico e una maggiore accessibilità alla città, che è già una delle mete più ambite della Sicilia.