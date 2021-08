Denise Faro canta l’amore tormentato nel singolo “Vienes o vas?”

Milano, 5 ago. (askanews) – Melodie sensuali e ritmo latino che sa di estate, Denise Faro e il cantante messicano Alexander Acha insieme nel brano d’amore “Vienes o vas?”. I due protagonisti di questa tormentata storia raccontano che quando l’amore è così intenso da far male e arriva il momento di decidere se andare via per la strada più semplice o combattere per un grande amore.

La cantautrice romana che ha conquistato il mondo latino e due anni fa ha aperto il concerto di Vasco Rossi a San Siro guarda avanti.

“Sono felicissima di questo progetto con lui e sono contentissima, credo che da qui potranno nascere ancora tante cose e vedrete che la canzone vi piacerà tantissimo, Muchas gracias”.

Alexander Acha di recente ha omaggiato Claudio Baglioni con una rivisitazione di alcuni suoi brani, in un italiano un po’ incerto racconta così questo featuring.

Per me è una esperienza fantastica e bellissima lavorare in questo progetto con Denise Faro. È una canzone che ha unito due mondi”.

Il brano ” Vienes o vas?” anticipa il nuovo album di Denise che uscirà a fine anno.