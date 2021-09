Piera Maggio lotta da anni per ritrovare Denise Pipitone, intanto la Procura di Marsala ha chiesto l'archiviazione per Anna Corona e Beppe Della Chiave.

Denise Pipitone, chiesta archiviazione per Anna Corona e Beppe Della Chiave

Milo Infante conduttore del “Ore 14”, in onda su Rai2, ha fatto sapere che la Procura di Marsala ha chiesto l’archiviazione dei fascicoli di indagine a carico di Anna Corona e Beppe Della Chiave.

Manca ancora la conferma ufficiale in merito alla presunta richiesta di archiviazione. Se dovesse essere confermata, spetterà al Gip esprimersi a riguardo.

Si seguono nuove piste nella speranza di ritrovare Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo che era solo una bambina e diventata ormai una giovane donna.

Stando alle informazioni finora rese note, la richiesta di archiviazione sarebbe stata avanzata in quanto, dopo 6 mesi di indagini con controlli incrociati del traffico telefonico, non sussisterebbero elementi convincenti per procedere nei confronti di Anna Corona e Giuseppe della Chiave.

Dallo scorso aprile, infatti, erano state riaperte le indagini a loro carico. Il pm Roberto Piscitello si era concentrato in particolare su alcune frasi ritenute significative per provare a fare chiarezza sulla scomparsa di Denise. Tuttavia, tali dichiarazioni sarebbero poi state giudicate insufficienti.

Dopo la richiesta di archiviazione per Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, è prontamente arrivato il commento di Piera Maggio, mamma della bambina, che da sempre lotta in prima linea per fare giustizia, scoprire la verità e riabbracciare la figlia.

Sui social Piera Maggio e Piero Pulizzi hanno scritto: “Sulla scelta della Procura della Repubblica di Marsala di avanzare richiesta di Archiviazione non abbiamo nessun commento da fare. Attenderemo di acquisire l’intero fascicolo per analizzarlo e prendere le decisioni che il codice di procedura prevede”.