Denise Pipitone, Chi l’ha visto torna sul caso e svela uno scoop della tv Russa

Cosa lega Denise Pipitone e Olesya Rostova? Chi l'ha visto torna sul caso e promette di svelare importanti dettagli.

Tutti ricorderanno che la scorsa primavera la storia della piccola Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, si era incontrata con quella di Olesya Rostova, una giovane Russa anche lei in ricerca della sua vera famiglia.

Una storia questa che tenne in sospeso l’Italia che, per qualche giorno, sperò che Olesya e Denise potessero essere la stessa persona. Ciò com’è noto non accadde.

Eppure nonostante tutto le speranze per il ritrovamento della bambina non si spensero, tanto che non passa giorno senza che si aggiungano al caso dettagli importanti. Ora la trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto” condotta da Federica Sciarelli potrebbe svelare nuovi tasselli di questo intricato puzzle.

Cosa lega Denise a Olesya e perché la nota trasmissione ha deciso di tornare sul caso?

Denise Pipitone scoop tv, Chi l’ha visto torna a parlare di Olesya

La nota trasmissione di Rai 3, precisa una nota della redazione del Programma diramata sui canali ufficiali, ha fatto sapere che durante la puntata di mercoledì 15 settembre intorno alle ore 21.20, verrà nuovamente portata in superficie la storia di Olesya Rostova, giovane il cui vissuto e aspetto fisico combaciavano con quelli di Denise.

Durante una puntata del programma “Lasciateli parlare”, trasmesso sul primo canale russo emerse che il vero nome di Olesya era Angela e che nulla aveva quindi a che fare con il destino di Denise.

I sospetti tuttavia si fecero più insistenti già nelle ore precedenti alla trasmissione della diretta quando Olesya “Angela” entrò in contatto sui social con la sorella biologica Anastasia Nikulina Zhuchkova.

Denise Pipitone scoop tv, Olesya ha trovato la sua vera famiglia?

Mentre la ricerca di Denise Pipitone è ritornata nuovamente al punto di partenza, quella sulle sorti di Olesya Rostova ha perso di interesse una volta che la giovane ha rivelato di non essere Denise Pipitone. Ed è proprio da qui che ripartirà Chi l’ha visto. L’obiettivo della trasmissione sarà dunque cercare di capire se OIesya è riuscita nel frattempo a riabbracciare la sua famiglia. Dalla televisione Russa, precisa “Chi l’ha visto” è emersa infatti un’importante rivelazione. Ci si chiede ad ogni modo perché tornare a parlarne proprio adesso e se tra le due giovani possa esserci un legame.

Denise Pipitone scoop tv, Giuseppe D’Assaro: “Non so dove si trova”

Nel frattempo Giuseppe D’Assaro, pluriomicida ed ex marito di Rosalba Pulizzi, sorella di Piero Pulizzi, rispondendo alle domande del legale Giacomo Frazzitta al Tribunale di Marsala, ha affermato di aver dichiarato nel 2007 una serie di falsità e di non avere idea di dove si trovi la bambina: “Non so dov’è Denise, quello che ho detto oggi è la verità, come quello che ho detto fino al 2005. Quello che invece ho detto nel 2007 sono tutte fesserie. Non è vero niente. Ho detto che la bambina era morta perché mi volevo accattivare gli inquirenti. Chiedo perdono alla signora Piera Maggio per quello che ho detto. Mia moglie Rosalba Pulizzi mi ha detto che è stata lei a portare la bambina a Palermo assieme a Jessica”.