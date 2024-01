Depistaggio Borsellino: pentito Onorato, 'boss ridevano su collaborazione Scarantino'

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - C'erano dei boss mafiosi che quando "seppero della collaborazione di Vincenzo Scarantino" con i magistrati "ridevano", "perché accusava uomini d'onore che non c'entravano niente con la strage di via D'Amelio"...

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) – C'erano dei boss mafiosi che quando "seppero della collaborazione di Vincenzo Scarantino" con i magistrati "ridevano", "perché accusava uomini d'onore che non c'entravano niente con la strage di via D'Amelio". A dirlo, ribadendo quanto già sottolineato in passato è il pentito Francesco Onorato, deponendo ancora al processo d'appello sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio.