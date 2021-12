Di Maio: noi senza obbligo vaccinale solo perché 87% vaccinato

Roma, 3 dic. (askanews) – “Guardate cosa sta avvenendo ora intorno a noi”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, citando il caso dell’Austria, della Grecia e della Germania, che ieri ha aperto all’introduzione dell’obbligo vaccinale.

“Tutti i paesi stanno adottando misure rigide. Noi in questo momento possiamo permetterci il lusso di non discutere ancora di obbligo vaccinale solo perchè abbiamo l’87% della popolazione vaccinata e dobbiamo continuare a lavorare per convincere a vaccinarsi la parte rimanente”, ha concluso.