Dopo l’arresto di Diddy il 16 settembre a New York, il panorama musicale è pieno di tensioni, con artisti come Eminem e Kesha che hanno espresso apertamente la loro opinione contro il rapper. Un brano che si sta facendo notare è “Fuel”, estratto dall’ultimo lavoro di Eminem, The Death of Slim Shady. Questo pezzo, che segna la prima collaborazione tra Eminem e JID, ha recentemente superato i 50 milioni di ascolti su Spotify, grazie soprattutto ai suoi testi ricchi di riferimenti attuali e controversie.

Diddy si è presentato come un avvocato per le vittime, dichiarando: «La lista delle celebrità coinvolte è lunga. C’erano persone che sapevano e altre che hanno assistito o abusato». Nel pezzo “Fuel”, Eminem rivolge critiche dirette a P. Diddy e commenta le sue vicende legali, definendolo uno “stup**tore”. Utilizza un gioco di parole tra i termini inglesi “rapper” e “raper” e gioca anche sull’assonanza tra “P, did he?” e P. Diddy.

La traccia non si limita a queste affermazioni: Eminem riporta anche alla luce il dibattito sulla morte violenta di Tupac e Notorious B.I.G., insinuando che Diddy avesse un ruolo in quegli eventi tragici. Anche Kesha ha voluto dare il suo contributo, decidendo di modificare il testo di una delle sue canzoni più celebri, “TikTok”, per esprimere la sua posizione contro Combs.

Il celebre verso «Wake up in the mornin’ feeling like P. Diddy» è stato audacemente cambiato in «Wake up in the mornin’ f**k Diddy». Questa modifica è emersa in un periodo di attriti tra la cantante e il rapper. Durante i suoi ultimi concerti, Kesha ha presentato questa nuova versione, ricevendo un’accoglienza entusiasta dai fan, che hanno apprezzato il suo gesto.

Le tensioni tra Kesha e Diddy non sono una novità, ma si sono amplificate a causa delle controversie legali che hanno coinvolto il rapper. Kesha ha deciso di prendere le distanze pubblicamente da Diddy, e la modifica alla canzone “TikTok” si configura come un chiaro segnale di disimpegno.

Anche Justin Bieber ha fatto parlare di sé in relazione a Diddy. Infatti, per alcuni fan, il cantante, che conosce il rapper dall’età di 15 anni, sarebbe rientrato tra le presunte vittime di comportamenti abusivi. Ci sono anche interpretazioni secondo cui, nel video di ‘Yummy’ e nel testo di ‘Lonely’, Bieber avrebbe tentato di lanciare messaggi velati riguardo a questa situazione