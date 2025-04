Un decennio di silenzio e dolore

Il , il Mediterraneo ha vissuto una delle sue più gravi tragedie: un naufragio che ha portato alla morte di oltre 1.100 persone. Questo evento ha scosso l’Europa e il mondo intero, portando a una riflessione profonda sulla questione dei migranti e sulla responsabilità dei governi. A dieci anni di distanza, il ricordo di quel tragico evento non deve svanire, ma deve invece fungere da catalizzatore per un’azione collettiva e concreta.

Il ruolo del Comitato 3 ottobre

Il Comitato 3 ottobre, che si è costituito per onorare la memoria delle vittime, ha lanciato un appello urgente per l’identificazione delle persone migranti che hanno perso la vita in mare. “Non possiamo permettere che rimangano solo numeri”, afferma Tareke Bhrane, presidente del Comitato. La mancanza di norme chiare per la raccolta dei dati e l’assenza di un database unico sono ostacoli significativi che impediscono di restituire dignità e identità a chi è scomparso. Ogni essere umano ha diritto a essere riconosciuto, anche dopo la morte.

Proposte per un cambiamento reale

In risposta a questa situazione, il Comitato ha presentato una proposta di legge al Parlamento europeo, in collaborazione con Asgi e Labanof. Questa proposta mira a creare un sistema armonizzato per la gestione delle persone scomparse e dei cadaveri non identificati. Tra le misure suggerite ci sono la creazione di un database europeo, l’istituzione di un organismo centrale per coordinare le attività di identificazione e il supporto diretto alle famiglie delle vittime. È fondamentale garantire sepolture dignitose e tracciabili, affinché ogni vita perduta possa essere onorata con il rispetto che merita.

Un imperativo morale e giuridico

La questione dell’identificazione delle vittime dei naufragi non è solo una questione di giustizia, ma anche un imperativo morale. La società deve impegnarsi a garantire che ogni persona sia riconosciuta e che la sua storia non venga dimenticata. La mancanza di azioni concrete in questo ambito rappresenta una falla nel sistema di protezione dei diritti umani. È tempo di agire, di non lasciare che il silenzio prevalga su una tragedia che continua a ripetersi nel Mediterraneo.