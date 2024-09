Diego Abatantuono ha dichiarato: "La questione dell'invecchiamento affligge ognuno di noi, alcuni lottano per mantenere la loro giovinezza, altri accettano il pensiero della morte. Tuttavia, la conclusione è la stessa per tutti".

Pietro Rinaldi, un anziano scrittore interpretato da Diego Abatantuono, è il protagonista del film di Gianni De Blasi "L’Ultima Settimana di Settembre". Dopo aver deciso di porre fine alla sua vita, Pietro scopre la morte della figlia e del genero in un incidente, e si ritrova a prendersi cura del nipote Mattia, interpretato da Biagio Venditti. Abatantuono si identifica con il personaggio e ritiene che affrontare l'invecchiamento sia un tema universale. Il film, tratto da un romanzo di Lorenzo Licalzi e scritto in collaborazione con Pippo Mezzapesa e Antonella W. Gaeta, mostra un viaggio emotivo tra nipote e nonno che avvicina i due attraverso la condivisione di varie esperienze. Abatantuono mette in rilievo l'importanza del destino e riconosce nel giovane Venditti un talento naturale che illumina il tono del film.

Abatantuono esprime il suo pensiero riguardo la difficoltà di realizzare commedie rispetto ai film drammatici, sottolineando come entrambi richiedano realismo. Scelse questo copione perché rispecchia la sua attuale fase di vita. Secondo lui, ognuno ha un suo modo personale di affrontare l’invecchiamento, ma è un problema universale. Alcuni cercano disperatamente di rimanere giovani, mentre altri desiderano invece accettare, e persino morire, giovani. Nonostante le differenze, il risultato finale è lo stesso per tutti. La narrazione del rapporto tra nonno e nipote adolescente lo ha colpito, avendo avuto esperienze simili prima con i suoi figli e poi con i suoi nipoti.

“Il film ‘L’ultima settimana di settembre’, basato sull’omonimo romanzo di Lorenzo Licalzi e scritto dal regista in collaborazione con Pippo Mezzapesa e Antonella W. Gaeta, inizia in toni di disperazione profonda. Ciò cambia gradualmente quando nonno e nipote, Pietro e Mattia, iniziano a condividere momenti insieme, come fumare la stessa sigaretta e ascoltare musica in un’auto d’epoca. Il viaggio attraverso le strade regionali porta loro più vicini.

Questo film è all’insegna dei sentimenti intensi, dell’emozione e del destino. Abatantuono, l’attore, sottolinea l’importanza del destino nell’aprire il cammino di questa relazione tra nonno e nipote. La sua convinzione è che gli spettatori usciranno dal cinema più felici di quando sono entrati. Abatantuono ha cercato di inserire un tocco di ironia, ma senza oscurare la serietà della trama.

La presenza del giovane attore Mattia, interpretato da Biagio Venditti, a cui Abatantuono riconosce un autentico talento naturale, stempera l’oscurità del film. Nelle sue parole finali, Abatantuono afferma, con un pizzico di invidia, che gli attori più giovani hanno una vitalità contagiosa, riuscendo a trasmettere un senso di vita, così come si evince anche dal film.”