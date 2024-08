Dieta anti-afa: i consigli per combattere il caldo mangiando

Seguire una dieta anti-afa durante l’estate e, in generale, quando le temperature iniziano ad alzarsi è fondamentale per prevenire o limitare il rischio di ipertermia, una condizione patologica dell’organismo, nota anche come “colpo di calore”. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo corretto, anche al fine di preservare il proprio benessere psicofisico.

Dieta anti-afa

L’esposizione prolungata al sole e l’aumento eccessivo delle temperature possono favorire il rischio di ipertermia, una condizione patologica dell’organismo, comunemente nota come “colpo di calore”. Poiché si è maggiormente esposti al rischio di ipertermia quando si è eccessivamente disidratati, conservare delle buone abitudini a tavola è fondamentale e non solo per questa ragione, ma anche per preservare il peso forma.

La dieta anti-afa nasce con l’obiettivo di aiutare le persone a mantenere una buona temperatura corporea, nonostante l’esposizione prolungata al sole e le temperature alte. La dieta, tuttavia, che è particolarmente utile anche per chi ha problemi di peso, non deve essere considerata una restrizione, ma uno stile di vita, che dovrebbe essere parte integrante della quotidianità, soprattutto perché con il cambiamento climatico in corso, la situazione tenderà ad aggravarsi, estate dopo estate.

Dieta anti-afa: consigli

Se alcuni cibi aiutano l’organismo a restare fresco e mantenere dei corretti livelli di idratazione, altri, al contrario, possono disidratare, far sentire ancora più caldo e, come se non bastasse, favorire un aumento di peso.

L’idratazione è la parola chiave alla base della dieta anti-afa. E’ fondamentale preservare la corretta idratazione dell’organismo bevendo almeno due litri di acqua al giorno, sebbene, in realtà, la quantità di acqua che si assume durante il giorno, in estate, potrebbe essere di più e andare comunque bene. Preferite l’acqua alle bevande zuccherate poiché queste non solo non dissetano, ma disidratano l’organismo e stimolano il cervello alla ricerca continua di zuccheri.

Consumare alimenti ricchi di acqua e, pertanto, essere sicuri di consumare regolarmente le verdure ad ogni pasto e la frutta per almeno due volte al giorno. Allo stesso modo, è importante evitare tutti quegli alimenti o quelle bevande che, appesantendo l’organismo, possono far sentire più caldo. Evitate i cibi ricchi di condimento, eccessivamente piccanti e la frittura.

