Dieta brasiliana: cos’è e come funziona

La dieta brasiliana è una dieta ipocalorica, che può essere seguita per un periodo di tempo limitato e che promette di far perdere sino a 12 kg in un mese. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta e come seguirla correttamente al fine di ottenere tutti i benefici che la dieta apporta.

Dieta brasiliana

Come si può intuire facilmente dal suo nome, la dieta brasiliana trae ispirazione dalle abitudini alimentari del Brasile, la cui popolazione consuma prevalentemente frutta e verdura su base quotidiana e limita i carboidrati. Quei pochi consentiti sono di tipo integrale.

La dieta brasiliana può essere seguita per quattro settimane, sebbene, dato il suo rigore, gli esperti consigliano di fare una pausa di sette giorni dopo le prime due settimane per poi proseguire con le ultime due. In questo modo, non solo il metabolismo si riattiva, ma rimane attivo anche una volta che la dieta è terminata.

Dieta brasiliana: consigli

La dieta brasiliana è una dieta ipocalorica, che esclude intere categorie di alimenti, pertanto, può essere seguita esclusivamente da persone che godono di ottima salute, ma solo per un periodo limitato di tempo.

Nonostante la sua particolarità, questa dieta, come le diete sostenibili, predilige il consumo quotidiano di frutta (inclusa quella esotica come mango e papaya) e verdura, ma contrariamente alle altre diete, consiglia di consumare pochi carboidrati durante la settimana che, in ogni caso, dovranno essere integrali. I carboidrati complessi, i grassi vegetali e animali, gli zuccheri, il sale, l’alcol e le salse sono rigorosamente vietate.

La dieta brasiliana consente cinque pasti al giorno (colazione, pranzo, cena e spuntini), che non vanno mai saltati, e consiglia di non lasciar passare dodici ore tra un pasto e l’altro.

Dieta brasiliana: miglior integratore alimentare

Nonostante la dieta brasiliana non consenta il consumo di alcuni alimenti, resta comunque ricca di vitamine, sali minerali e nutrienti essenziali. Ciononostante, il metabolismo potrebbe bloccarsi e, pertanto, si può anche provare a supportare la dieta con Spirulina Ultra, un integratore alimentare naturale al 100%, made in Italy, il cui obiettivo principale è quello di stimolare il metabolismo e favorire una perdita di peso rapida ed effettiva.

Quelli che seguono sono gli ingredienti di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.