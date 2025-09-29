Dieta del colore: come funziona e come seguirla

La dieta del colore nasce dal presupposto secondo cui le diverse tonalità degli alimenti corrispondono a particolari sostanze benefiche. L’idea è quella di stimolare una persona a variare la sua alimentazione e assumere, senza troppa fatica, vitamine e sali minerali essenziali. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta e come seguirla correttamente.

Dieta del colore

Più che una dieta rigida, la dieta del colore è un invito a mangiare in modo vario e colorato, un metodo intuitivo per raggiungere le famose cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. In questo modo la tavola diventa non solo più bella da vedere, ma anche più ricca di salute.

Il principio è quello di associare un colore a ciascun giorno della settimana, ad esempio rosso il lunedì, giallo-arancio il martedì, blu-viola il mercoledì, verde il giovedì e bianco il venerdì. Durante il weekend è consentito mescolare liberamente le diverse sfumature.

Tra i principali vantaggi di quest’approccio c’è il fatto che aiuta a non cadere nella monotonia alimentare, evitando di consumare sempre gli stessi ortaggi, e a stimolare la varietà alimentare senza eliminare nessun cibo.

Dieta del colore: benefici

La dieta del colore si rivela benefica sono molti punti di vista. Consumare frutta e verdura variopinta favorisce la digestione, sostiene il sistema immunitario e contribuisce a mantenere alti livelli di energia durante la giornata. Gli alimenti naturalmente sazi e poco calorici, inoltre, aiutano chi desidera perdere peso o a mantenere la linea, riducendo la voglia di snack poco salutari. La varietà cromatica, infine, stimola l’umore, mantiene la motivazione e trasforma ogni pasto in un momento piacevole.

Ogni gruppo cromatico apporta nutrienti specifici:

Rosso : pomodori, fragole, peperoni e melograni, ricchi di licopene e antiossidanti

: pomodori, fragole, peperoni e melograni, ricchi di licopene e antiossidanti Giallo-arancio : carote, zucca, agrumi e albicocche, fonte di beta-carotene, vitamina C e flavonoidi

: carote, zucca, agrumi e albicocche, fonte di beta-carotene, vitamina C e flavonoidi Blu-viola : mirtilli, uva nera, prugne e frutti di bosco, ricchi di antocianine e resveratrolo

: mirtilli, uva nera, prugne e frutti di bosco, ricchi di antocianine e resveratrolo Verde : spinaci, broccoli, zucchine e kiwi, ricchi di ferro e acido folico

: spinaci, broccoli, zucchine e kiwi, ricchi di ferro e acido folico Bianco: cipolle, aglio, finocchi, cavolfiori, mele e banane, ricchi di polifenoli e composti solforati, utili per la circolazione e la salute del cuore

Dieta del colore: miglior integratore alimentare

Poiché la dieta del colore si rivela particolarmente utile nella perdita di peso e il mantenimento del peso forma, chi la segue per questa ragione può provare ad abbinarla a Spirulina Ultra, un integratore alimentare naturale al 100% che, attraverso l’azione sinergica dei principi attivi in essa contenuti, stimola il metabolismo e rende la perdita di peso rapida e naturale.

Quelli che seguono sono gli ingredienti di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.