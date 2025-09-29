Dieta di settembre: come ritrovare la forma con i cibi di stagione

La dieta di settembre nasce con l’obiettivo di favorire la perdita di peso attraverso il consumo regolare degli alimenti di stagione. L’obiettivo è quello di portare in tavola opzioni gustose, nutrienti, sostenibili e spesso più economiche. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta di settembre e restare in forma con gli alimenti che suggerisce.

Dieta di settembre

Con il cambio delle stagioni, anche la natura si trasforma, portando sulle nostre tavole nuovi frutti, ortaggi e sapori. Mangiare seguendo la stagionalità non è solo una questione di tradizione o gusto, ma significa anche rispettare i ritmi naturali, favorire il benessere del corpo e ridurre l’impatto ambientale. Settembre, con il suo mix di prodotti estivi e autunnali, è il mese perfetto per riscoprire i benefici di un’alimentazione stagionale.

La dieta di settembre è stata sviluppata a partire da questo principio e con lo scopo di aiutare chi la segue a perdere peso e a restare in forma, seguendo la stagionalità e, di conseguenza, la varietà, senza alcuno sforzo, ma in un modo del tutto naturale. I cibi di stagione, infatti, hanno un sapore più intenso e autentico, sono più ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti, al contrario dei prodotti conservati o trasportati che, invece, perdono progressivamente parte del loro valore nutritivo, arrivando a contenere fino al 30-50% in meno di nutrienti.

Dieta di settembre: consigli

Oltre a perdere peso, la dieta di settembre favorisce anche il mantenimento del peso forma. Questo perché, rispetto alle diete rigide, la dieta di settembre è molto flessibile, oltre che sostenibile.

Dunque, come seguirla, concretamente?

La colazione, il pranzo e la cena sono i pasti più importanti della giornata e non solo non vanno saltati mai, ma vanno consumati lentamente, così che il piatto venga gustato e l’apparato digerente abbia tutto il tempo di lavorare bene e con calma. L’unica eccezione è data dagli spuntini, che vanno consumati solo se si avverte l’esigenza. A volte, gli spuntini aiutano anche a non arrivare affamati al pasto successivo e, di conseguenza, a non consumare più calorie di quelle necessarie.

Poiché la dieta di settembre punta sulla stagionalità, l’equilibrio e la varietà, ricorda di consumare ad ogni pasto una porzione di grassi, una di proteine, una di carboidrati e una di fibre.

Per perdere peso e restare in forma, oltre a seguire una dieta sana, limita il consumo degli zuccheri, integra il consumo di grassi sani, alterna l’attività fisica al movimento, riduci o elimina il consumo degli alcolici e, in generale, segui uno stile di vita sano.

