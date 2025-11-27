Diete ad alto contenuto proteico: come seguirle per perdere peso

Le diete ad alto contenuto proteico hanno come obiettivo la perdita di peso attraverso il consumo di proteine. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funzionano queste diete e preservare, allo stesso tempo, il proprio benessere psicofisico.

Diete ad alto contenuto proteico

Come suggerisce il nome stesso, le diete ad alto contenuto proteico sono ricche di proteine, ma povere di grassi e carboidrati, allo scopo di favorire la perdita di peso, aumentare l’energia e stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue.

Secondo gli esperti, seguire una dieta ad alto contenuto proteico può essere davvero importante per le persone che hanno bisogno di perdere peso, dato che aiutano a sopprimere gli ormoni dell’appetito e a controllare la fame anche ore dopo aver mangiato.

Diete ad alto contenuto proteico: come funzionano

Seguire una dieta ad alto contenuto proteico non è complicato, anche grazie ai tanti strumenti che si possono reperire facilmente online, utili per misurare i valori proteici dei diversi alimenti. Perché la dieta sia veramente efficace, tuttavia, fa sempre in modo che questa sia varia ed equilibrata.

Idealmente, l’assunzione di proteine dovrebbe essere distribuita uniformemente durante la giornata, inclusi colazione e spuntini, ma fonti proteiche come carni magre, pesce, uova e latticini devono essere bilanciate con verdure, frutta e altri alimenti vegetali.

Nelle diete ad alto contenuto proteico, infine, la quota di grassi e carboidrati è bassa. Tuttavia, i carboidrati forniscono energia all’organismo e, di conseguenza, per assorbire le fibre e i nutrienti presenti in essi, cerca almeno di prediligere quelli integrali. I grassi, al contempo, svolgono un ruolo chiave nell’assorbimento delle vitamine liposolubili e favoriscono la salute ormonale, della pelle e dei nervi. Le fonti di grassi da assumere però devono essere quelle insature, come quelle presenti nel pesce azzurro, nelle olive e nell’avocado.

