Roma, 5 set. (Adnkronos) – Prima i post sospetti, poi la conferma dello stesso Crosetto in un nuovo contenuto poi rimosso: "Ieri hanno hackerato il mio account. Poco fa di nuovo. E' come se potessero gestirlo contemporaneamente a me. Chiederò di rimuoverlo". Sull'attacco informatico subìto dal ministro della Difesa Guido Crosetto sono in corso accertamenti.
Difesa: hackerato account personale di X di Crosetto, accertamenti in corso
