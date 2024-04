Difesa, Loperfido (FdI): serve difesa europea

Roma, 24 apr. (askanews) – “L’Unione europea non può prescindere dall’avere una politica estera e di difesa, Fratelli d’Italia lo sostiene da tempo. E siamo contenti che adesso se ne parli a livello trasversale. Oggi è fondamentale fare lavorare insieme gli eserciti degli stati membri, nessuno vuole la guerra, ma per evitarla bisogna essere pronti ad affrontarla. Non dobbiamo aspettare l’esito delle elezioni USA per andare avanti su questo ambizioso e strategico progetto europeo”. Lo ha detto questa mattina l’onorevole Emanuele Loperfido, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Oltre a collaborare sul piano politico, è utile strutturare le strategie comuni di difesa anche sul piano industriale, anche per uniformare la qualità e le competenze necessarie per l’utilizzo e lo sviluppo degli armamenti comuni. La strada italiana è quella che porta all’aumento delle spese militari fino al 2% del Pil. Sono investimenti necessari non per creare un paese belligerante, ma per garantire pace e sicurezza. Per questo dobbiamo essere uniti in Parlamento e anche l’elettorato deve essere sensibilizzato”.